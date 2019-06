Der ATX? Ja weiterhin zwischen 2900 und 3000 Punkten. Heute zeigt sich der Leitindex wieder schwächer, weil die Erste Group, die rückstellen muss, drückt. Gedrückt zeigt sich auch wieder die Bawag-Aktie. Wir haben mit dem wikifolio Stockpicking Österreich aufgestockt und die Bawag-Aktie ist nun die grösste Position im wiki. Es ist in etwa jenes Aufstockungsniveau, zu dem auch vor kurzem die Bawag-Vorstände grosse Directors Dealings im Kauf meldeten. Da fühlen wir uns wohl.Erste Group ( Akt. Indikation: 31,78 /31,85, -2,12%)Bawag ( Akt. Indikation: 36,96 /37,00, 0,01%) Und: Agrana arbeitet an der Beantwortung unserer Beyond Meat Frage. Agrana ( Akt. Indikation: 18,99 /19,30, 1,31%) (Der Input von Christian Drastil für den ...

