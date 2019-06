Nach Tesco und Walmart stößt auch Europas Branchenprimus Carrefour sein Geschäft in der Volksrepublik ab. Vor allem der Preiskampf macht ihnen zu schaffen.

Der harte Preiskampf mit Online-Händlern und chinesischen Rivalen vergrault immer mehr ausländische Handelskonzerne in der Volksrepublik. Nach Tesco und Walmart hat nun auch Europas Branchenprimus Carrefour einen Käufer für Teile seines verlustbringenden China-Geschäfts gefunden. "In China hat man mit einem Marktanteil von 2,8 Prozent den digitalen Kampf verloren", resümiert Carrefour-Chef Alexandre Bompard. Der chinesische Handelsgigant Suning.com legt für einen 80-Prozent-Anteil an Carrefour China 620 Millionen Euro auf den Tisch.

Einem Insider zufolge hatte Suning auch Interesse am China-Geschäft der Metro, wegen des günstigeren Preises dann aber doch bei Carrefour zugeschlagen. Der inzwischen selbst zum Übernahmeziel gewordene Handelskonzern Metro will eine Mehrheitsbeteiligung an seinen China-Aktivitäten im Zuge einer Neuausrichtung verkaufen.

Ausländischen Händlern macht in der Volksrepublik vor allem die Konkurrenz durch Lebensmittelverkäufe im Internet etwa durch den Anbieter Freshippo, hinter dem chinesische Amazon-Rivale Alibaba steht, ...

