Führende Unions-Politiker wollen Kryptowährungen nicht China oder privaten Konzernen aus den USA überlassen - und denken an einen eigenen Stablecoin.

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion will sich für eine staatliche Kryptowährung einsetzen, einen sogenannten Stablecoin. "Es gibt ein Bedürfnis dafür", sagte der Blockchain-Experte der Union, Thomas Heilmann, am Dienstag in Berlin. Allerdings seien die Notenbanken noch skeptisch.

Seit Facebook angekündigt habe, eine eigene Kryptowährung zu planen, gebe es nochmal eine neue Dynamik, ergänzte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Nadine Schön. Die Frage sei, ob man dieses Feld China oder privaten Konzernen aus den USA überlassen wolle - und was dann im Krisenfall geschehe. "Es kann nicht schaden, wenn wir ein ...

