Der 25.6. ist ein ganz besonderer Tag, was Listings und IPOs betrifft. 1997 begründete Hirsch Servo das fit-Segment in Wien, gleichzeitig ging der heutige ATX-Wert SBO an die Easdaq in Brüssel. Ein Jahr später kamen am 25.6. Pankl und Eybl. Und 2001 gab es das IPO des heutigen ATX-Five-Werts Andritz. An keinem anderen Tag gibt es eine derartige Häufung.SBO ( Akt. Indikation: 73,50 /73,81, 0,35%)Andritz ( Akt. Indikation: 32,35 /32,45, 0,64%) Und: Heute haben gleich drei Leute des Börse Express Geburtstag. Gratulation allen hier Genannten. (Der Input von gabb Neue Aktien für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 25.06.)

