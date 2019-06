Most Actives des Handelstages: Lufthansa Call http://bit.ly/2RBva0Z, Netflix Call http://bit.ly/2RzAOkh Die Spielvereinigung Unterhaching will als zweiter deutscher Fußball-Verein nach Borussia Dortmund an die Börse. Und zwar schon bald - Anfang Juli. Der deutsche Vize-Meister Borussia Dortmund war im Herbst 2000 als erster und bislang einziger deutscher Verein an die Börse gegangen. Vom Ausgabepreis von elf Euro ist die Aktie derzeit mit gut acht Euro weit entfernt. In der ersten Börsenliga hat man sich heute auf ein Remis geeinigt - der Dax pendelt lustlos und matt um den Schluss vom Montag. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß