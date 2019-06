Thomas Schüller analysiert beim Netzbetreiber Vodafone seit gut 25 Jahren Gesundheitsrisiken durch Mobilfunkstrahlung. Er ist überzeugt, dass auch die 5G-Netze sicher sind, plädiert aber für zusätzliche Studien.

WirtschaftsWoche: Herr Schüller, für Mobilfunkkritiker sind Sie vermutlich so etwas wie das ökologische Feigenblatt für einen verstrahlten Konzern. Ist da was dran?Thomas Schüller: Ich bin ganz bestimmt weder Feigenblatt, noch sind wir hier verstrahlt. Ganz im Gegenteil, es ist ja genau meine Aufgabe, bei Vodafone dafür zu sorgen, dass alle Erkenntnisse aus der Forschung rund um die Wirkungen elektromagnetischer Strahlung auch wahrgenommen und beim Aufbau und Betrieb unserer Netze berücksichtigt werden.

Ein Mann in einem Unternehmen, das in Deutschland 13.500 Beschäftigte hat. Reicht das?Erstens bin ich in meinem Bereich nicht alleine, und zweitens habe ich auch einige Kollegen innerhalb der Vodafone Group sowie Mitstreiter in der Branche, mit denen ich in Sachen Schutz und Sicherheit eng zusammenarbeite. Ich bewerte wissenschaftliche Forschungsergebnisse und Studien, um daraus Empfehlungen für unseren Netzaufbau und unseren technischen Betrieb abzuleiten. Immer mit der Maßgabe: "Was müssen wir tun, um sicher zu funken?" Das ist längst nicht so personalintensiv wie Netzbetrieb oder Vertrieb. Ich habe hier 1993 angefangen, da waren wir noch Mannesmann Mobilfunk. Und in all den Jahren bis heute bin ich überzeugt, dass wir unsere Technik so betreiben, dass davon keine Gesundheitsrisiken ausgehen. Weder für die Menschen, die Mobiltelefone verwenden, noch für die in der Umgebung unserer Antennenanlagen.

Das sehen einige Menschen anders. Sie verweisen darauf, dass Mobilfunkstrahlung etwa vom Handy nachgewiesenermaßen die umgebenden Körperbereiche erwärme und dass davon Gesundheitsrisiken ausgehen könnten.Dass elektromagnetische Felder in den Frequenzbereichen, in denen wir funken, die Wassermoleküle in unseren Körperzellen in Bewegung versetzen und dabei Wärme erzeugen, ist unbestritten. Aber es ist nicht das wirkliche Problem. Wir Menschen erwärmen die Zellen, etwa in der Haut, auf vielfältigste Weise. Vom Sonnenbad über die Sauna bis zur Wärmebehandlung bei Schmerzen. Entscheidend ist, wie groß die Wärmeaufnahme ist und wie gut der Körper in der Lage ist, diese Wärme durch die Thermoregulation auch wieder abzugeben. Und da ist es so, dass der zusätzliche Wärmeeintrag in den Körper, der durch Mobilfunkwellen erzeugt wird, so gering ist, dass es bei Einhaltung der Grenzwerte bisher keine wissenschaftliche Evidenz für gesundheitliche Schädigung bei Menschen gibt.

Wie sehen diese Grenzwerte aus?Der Wert für die zulässige absorbierte Hochfrequenzleistung bezogen auf das Körpergewicht liegt bei 0,08 Watt pro Kilogramm. Das heißt, für leichtere Menschen, etwa für kleine Kinder, liegt die zulässige absorbierte Gesamtleistung niedriger als für große Erwachsene. Dazu kommt, dass in dem Wert eine extrem große Sicherheitsspanne berücksichtigt ist. Die Energieaufnahme, ab der es für den menschlichen Körper belastend wird, mit der zusätzlichen Wärmeenergie umzugehen, liegt bei vier Watt pro Kilogramm Körpergewicht. Der genannte Grenzwert für die zulässige Strahlungsleistung liegt bei einem Fünfzigstel davon. Deshalb bin ich überzeugt, nach allem, was wir wissen - und hier beziehe ich mich vor allem auf Expertengruppen, wie die International Commission on Non-Ionisation Radiation Protection oder die deutsche Strahlenschutzkommission - gilt: Wir sind auf der sicheren Seite.

Laut Studien aus den USA sind Mäuse und Ratten nach der Bestrahlung mit Mobilfunkwellen an Krebs erkrankt. Kritiker eines weiteren Netzausbaus - insbesondere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...