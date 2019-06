Die A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlagenverwaltung betätigt sich in der Projektierung und Entwicklung von Industrie- und Gewerbeimmobilien innerhalb Deutschlands. Immobilien des Unternehmens befinden sich in Chemnitz und in Frankfurt a.M. Erlöse werden durch die Vermietung und durch den Verkauf von fertigen Objekten erzielt. Darüber hinaus ist die A.A.A AG in der Vermögensverwaltung und der Vermögensverwertung aktiv. Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung auf 44,21 Mio. Euro. Von ...

