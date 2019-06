Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.EBS: Erste Group am 25.6. -3,69%, Volumen 150% normaler Tage , VIG: VIG am 25.6. -3,02%, Volumen 115% normaler Tage , TKA: Telekom Austria am 25.6. -2,61%, Volumen 89% normaler Tage , WIE: Wienerberger am 25.6. 0,94%, Volumen 68% normaler Tage , VOE: voestalpine am 25.6. 1,07%, Volumen 77% normaler Tage , VER: Verbund am 25.6. 1,57%, Volumen 107% normaler Tage , ATX: -0,74% Aktie Symbol SK Perf. Verbund VER 48.000 1.57% voestalpine VOE 25.610 1.07% Wienerberger WIE 21.500 0.94% Telekom ...

