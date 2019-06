Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.FKA: Frauenthal am 25.6. -3,45%, Volumen 350% normaler Tage , AMS: AMS am 25.6. -2,93%, Volumen 16% normaler Tage , MMK: Mayr-Melnhof am 25.6. -1,95%, Volumen 322% normaler Tage , KTMI: KTM Industries am 25.6. 2,94%, Volumen 390% normaler Tage , WXF: Warimpex am 25.6. 3,03%, Volumen 36% normaler Tage , S300: startup300 am 25.6. 7,03%, Volumen 65% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. startup300 S300 5.480 7.03% Warimpex WXF 1.360 3.03% KTM Industries KTMI 52.500 2.94% Mayr-Melnhof ...

Den vollständigen Artikel lesen ...