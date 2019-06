Mladá Boleslav (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Besonders umweltfreundliche und effiziente Variante des neuen SKODA Kompaktmodells - Drei CNG-Tanks ermöglichen im Erdgasmodus eine Reichweite von rund 410 Kilometern - Marktstart des erdgasbetriebenen SKODA SCALA G-TEC erfolgt im vierten Quartal 2019



SKODA zeigt auf den CNG Mobility Days in Berlin (24./25. Juni 2019) erstmals die umweltfreundlichste Variante seines neuen Kompaktmodells: den SKODA SCALA G-TEC*. Der erdgasangetriebene SCALA komplettiert das Angebot des neuen Kompaktwagens um eine effiziente und umweltweltfreundliche Variante. Der 1,0 G-TEC leistet 66 kW (90 PS) und seine drei CNG-Tanks ermöglichen im reinen Erdgasmodus nach vorläufigen Messungen eine Reichweite von rund 410 Kilometern. In Kombination mit dem neun Liter großen Benzintank beträgt die Gesamtreichweite rund 630 Kilometer. Der Marktstart des neuen SKODA SCALA G-TEC erfolgt im vierten Quartal 2019.



Christian Strube, SKODA Vorstand für Technische Entwicklung, sagt: "Erdgas spielt für SKODA im Antriebsmix der nächsten Jahre eine wichtige Rolle, um den CO2-Ausstoß zu senken. Unsere Erdgasmotoren werden dank ihrer niedrigen Emissionen immer beliebter bei den Kunden. Und wer künftig mit einem SKODA SCALA G-TEC unterwegs ist, profitiert in vielen Ländern zudem von vergleichsweise niedrigen Kraftstoffkosten."



SKODA hat seine Palette umweltfreundlicher Erdgas-Fahrzeuge jetzt erweitert. Der neue SKODA SCALA G-TEC ist neben dem OCTAVIA G-TEC* das zweite Modell mit Erdgasantrieb im SKODA Angebot. Im neuen SCALA G-TEC verrichtet ein Dreizylinder-Turbo mit 1,0 Litern Hubraum und 66 kW (90 PS) seinen Dienst. Das maximale Drehmoment liegt bei 160 Nm und wird über eine manuelle 6-Gang-Schaltung übertragen. Der SCALA G-TEC ist konsequent auf den Betrieb mit CNG ausgelegt und erfüllt die Abgasnorm Euro 6d-TEMP. Die CO2-Emissionen sinken gegenüber dem Benzinbetrieb um rund 25 Prozent, zudem fallen deutlich weniger Stickoxide (NOx) und keine Rußpartikel an.



410 Kilometer Reichweite dank drei CNG-Tanks mit einer Kapazität von 13,8 Kilogramm



Der SCALA G-TEC verfügt über drei miteinander verbundene CNG-Tanks aus Stahl, die eine Kapazität von 13,79 Kilogramm CNG haben. Damit kann das Kompaktmodell im umweltfreundlichen und effizienten Erdgasmodus rund 410 Kilometer zurücklegen. Sollte der CNG-Vorrat erschöpft sein, schaltet der SCALA automatisch in den Benzinmodus um. Mit dem Kraftstoff aus einem zusätzlichen Neunlitertank kann er noch rund 220 weitere Kilometer zurücklegen. So ist der SCALA G-TEC auch in Regionen ohne Erdgastankstellen mobil, die Gesamtreichweite liegt bei rund 630 Kilometern.



Spurhalteassistent, Frontradarassistent und LED-Leuchten serienmäßig



Der 1,0 G-TEC ist im SCALA mit den drei Ausstattungslinien Active, Ambition und Style verfügbar und mit Scheibenbremsen vorne und hinten ausgerüstet. Wie alle SCALA-Modelle bieten auch die G-TEC-Varianten serienmäßig einen Spurhalteassistenten und einen Frontradarassistenten mit City-Notbremsfunktion sowie LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, optional auch in Voll-LED-Ausführung. Dank der cleveren Anordnung der CNG-Tanks im Unterboden verfügt der SCALA G-TEC über ein Kofferraumvolumen von 317 Litern - ein Bestwert im Vergleich der erdgasbetriebenen Fahrzeuge in seinem Segment.



Erdgas - effiziente und umweltfreundliche Brückentechnologie ins Elektrozeitalter



Im Vergleich zu Benzin und Diesel hat natürliches Erdgas (CNG) einen höheren Energiegehalt. Es ist günstiger, verbrennt sauberer und Erdgasmotoren sind zudem auch leiser. Wenn statt CNG Biogas aus Abwasser oder landwirtschaftlicher Produktion genutzt oder synthetisches Gas verwendet wird, verbessert sich die Umweltbilanz nochmals deutlich. Sie ist besonders gut, wenn zur Gasgewinnung regenerativ erzeugter Strom zum Einsatz kommt.



Erdgas schlägt damit eine Brücke zwischen fossilen Kraftstoffen und der Elektromobilität und ist zudem sofort verfügbar. Dabei lässt sich ein gasbetriebenes Fahrzeug ähnlich einfach und bequem auftanken wie ein Modell mit Benzin- oder Dieselmotor.



Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach den gesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1. September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweit harmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure, WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. Seit dem 1. September 2018 ersetzt der neue WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) den bisherigen Fahrzyklus (NEFZ). Wegen der realistischeren Prüfbedingungen sind die nach dem WLTP gemessenen Kraftstoffverbrauchs- und CO2- Emissionswerte in vielen Fällen höher als die nach dem NEFZ gemessenen. Weitere Informationen zu den Unterschieden zwischen WLTP und NEFZ finden Sie unter www.skoda-auto.de/wltp.



Aktuell sind noch die NEFZ-Werte verpflichtend zu kommunizieren. Soweit es sich um Neuwagen handelt, die nach WLTP typgenehmigt sind, werden die NEFZ-Werte von den WLTP-Werten abgeleitet. Die zusätzliche Angabe der WLTP-Werte kann bis zu deren verpflichtender Verwendung freiwillig erfolgen. Soweit die NEFZ-Werte als Spannen angegeben werden, beziehen sie sich nicht auf ein einzelnes, individuelles Fahrzeug und sind nicht Bestandteil des Angebotes. Sie dienen allein Vergleichszwecken zwischen den verschiedenen Fahrzeugtypen. Zusatzausstattungen und Zubehör (Anbauteile, Reifenformat, usw.) können relevante Fahrzeugparameter, wie z. B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und neben Witterungs- und Verkehrsbedingungen sowie dem individuellen Fahrverhalten den Kraftstoffverbrauch, den Stromverbrauch, die CO2-Emissionen und die Fahrleistungswerte eines Fahrzeugs beeinflussen.



* Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen und CO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen, spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen (www.dat.de), unentgeltlich erhältlich ist.



SCALA 1,0 G-TEC 66 kW (90 PS) Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauch innerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionen liegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkauf angeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.



OCTAVIA COMBI 1,5 TSI G-TEC 96 kW (130 PS) innerorts 4,4 kg/100km, außerorts 3,0 kg/100km, kombiniert 3,5 kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Ulrich Bethscheider-Kieser Leiter Produkt- und Markenkommunikation Telefon: +49 6150 133 121 E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.de



Karel Müller Media Relations Telefon: +49 6150 133 115 E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.de