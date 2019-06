Der sprunghafte Anstieg des Goldpreises hat für neue Entwicklungen am Edelmetallmarkt gesorgt. Immer Kunden wollen ihr Altgold verkaufen.

Der Höhenflug der Goldpreise sorgt bei Juwelieren und Händlern für einen Ansturm von Kunden, die ihr Altgold loswerden wollen. So hat sich das Volumen der Ankäufe bei Degussa Goldhandel nach Angaben von Handelsleiter Oliver Heuschuch im ersten Quartal 2019 mehr als verdoppelt. "Seit zwei Wochen steigen die Ankäufe noch einmal deutlich an", beobachtet er. "Die Kunden kramen in ihren Schatullen und holen alten Schmuck oder Zahngold hervor."

Auch Dominik Lochmann, Chef des Großhändlers ESG, bestätigt: "Die Ankaufmenge hat sich verdoppelt. Da sind viele Gewinnmitnahmen dabei, von Anlegern, die zu deutlich niedrigeren Preisen gekauft haben und jetzt 20 Prozent Profit realisieren."

Die Goldkäufe seien dagegen konstant gewesen. "Geht der Goldpreis hoch, kommen erst mal die Verkäufer", beobachtet Lochmann. Die Käufer würden von einem sprunghaften Preisanstieg zunächst abgeschreckt und warten üblicherweise einige Wochen, bevor sie wieder zugreifen.

Hält der Trend an, könnte das einige kleine Edelmetallhändler unter Druck setzen, erwartet Heuschuch. "Der Markt hat eindeutig gedreht, von einem Käufer- zu einem ...

