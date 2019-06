Der frühere Staatschef bleibt weiter wegen Korruption in Haft. Die Richter in Brasilia gaben seinem Antrag auf Freilassung nicht statt.

Der zu einer langjährigen Freiheitsstrafe verurteilte brasilianische Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bleibt weiter in Haft. Der Oberste Gerichtshof wies am Dienstag einen Antrag der Anwälte des früheren Staatschefs (2003-2010) auf vorläufige Freilassung ab. Die Entscheidung in der 2. Kammer des Gerichtshofs fiel mit drei ...

