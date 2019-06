Die Demokraten wollten Mueller bereits seit längerem dazu bringen, sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. Nun hat er sich bereit erklärt, am 17. Juli auszusagen.

Der US-Sonderermittler in der Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump, Robert Mueller, wird vor dem US-Kongress aussagen. Mueller habe sich bereit erklärt, am 17. Juli in einer öffentlichen Sitzung des Justiz- und des Geheimdienstausschusses des Repräsentantenhauses auszusagen, teilte der demokratische Vorsitzende des Justizausschusses, Jerry Nadler, am Dienstagabend auf Twitter mit.

Die Demokraten wollten den Sonderermittler bereits seit längerem dazu bringen, sich den Fragen der Abgeordneten zu stellen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...