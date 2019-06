In den ersten 9 Monaten 2018 konnte Gazprom deutlich wachsen. Der Umsatz stieg um 27% auf 5,9 Bio RUB und der Gewinn um 75% auf 1 Bio RUB. Die Gasproduktion konnte in dem Zeitraum um 7,2% gesteigert werden. Die Exporte nach Europa wuchsen um 6,7%. Diese Exporte könnten in naher Zukunft wesentlich stärker wachsen. Gazprom hat den Offshore-Teil der TurkStream Pipeline fertiggestellt. Die Pipeline soll noch 2019 ans Netz gehen und die Türkei mit russischem Gas versorgen.

