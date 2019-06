Die Bundesregierung muss beim Haushalt für 2020 Abstriche machen. Unterdessen kritisiert die Industrie eine falsche Schwerpunktsetzung.

Das Kabinett will am Mittwoch den Bundeshaushalt für 2020 absegnen. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hat nach der trüben Steuerschätzung noch einmal nachgebessert und alle Ministerien zu weiteren Einsparungen aufgefordert. Insgesamt sind nun Ausgaben in Höhe von 359,9 Milliarden Euro geplant. Dass der Etat trotz weniger stark steigender Steuereinnahmen ausgeglichen ist, liegt aber vor allem an niedrigen Zinsen.

Aus Sicht der FDP rechnet sich die Bundesregierung ihren Haushalt mit Finanztricks schön. "Für Olaf Scholz ist es an der Zeit, sich ehrlich zu machen", sagte der Haushaltspolitiker Otto Fricke der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist zu befürchten, dass die Ausgabenkürzungen jetzt letztlich wieder nur Feigenblätter sind und mit Haushaltstricks wie globalen Minderausgaben erreicht werden."

Die schwarz-rote Koalition muss angesichts der eingetrübten Konjunktur und geringerer Zuwächse bei den Steuereinnahmen den Gürtel enger schnallen. Oberste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...