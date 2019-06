Der Goldpreis setzt seinen jüngsten Höhenflug fort. Am Dienstagmorgen kostete eine Feinunze (rund 31 Gramm) 1.439 US-Dollar. Öl dagegen gibt trotz der beschriebenen Spannungen wieder nach. Die Zinsfantasie lastet auf dem US Dollar Anleger flüchten eher in die Krisenwährungen Franken und Yen. Auch der Euro legt kräftig zu. EUWAX ...

Den vollständigen Artikel lesen ...