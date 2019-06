Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Barrick Gold -1,42% auf 16,01, davor 10 Tage im Plus (20,74% Zuwachs von 13,45 auf 16,24), Microsoft -3,16% auf 133,43, davor 8 Tage im Plus (4,78% Zuwachs von 131,49 auf 137,78), Caterpillar -0,49% auf 133,71, davor 8 Tage im Plus (5,72% Zuwachs von 127,1 auf 134,37), Telefonica +0,28% auf 7,278, davor 8 Tage im Minus (-4,39% Verlust von 7,59 auf 7,26), Pfizer 0% auf 43,76, davor 7 Tage im Plus (2,96% Zuwachs von 42,5 auf 43,76), World Excellent Products +0,91% auf 22,2, davor 7 Tage ohne Veränderung , Allianz -0,42% auf 212, davor 6 Tage im Plus (2,65% Zuwachs von 207,4 auf 212,9), Netflix -2,89% auf 360,3, davor 6 Tage im Plus (9,22% Zuwachs von 339,73 auf 371,04), Heineken -0,08% auf 99,68, davor 6 Tage im Plus (3,46% Zuwachs von 96,42 auf ...

