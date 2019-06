Investorenseele bei Vonovia, Deutsche Wohnen und Co kocht >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang Rache für den Mietpreis-Deckel Seit Berlin Ernst gemacht und die Deckelung des Mietpreises eingeführt hat, kocht die Investorenseele bei Vonovia, Deutsche Wohnen und Co. Die einstigen Vorzeige-Aktien haben zuletzt massiv an Wert verloren. Der Chef von Vonovia reagiert nun - er könne eben auch in Schweden investieren. Die Deckelung werde sich rächen.

