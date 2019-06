Sommerwetter und Hitze heben nicht gerade den Arbeitseifer. Diese gefühlte Wahrheit untermauert eine Umfrage unter mehr als tausend Arbeitnehmern. Unternehmen sollten den Wunsch nach etwas mehr Lockerheit ernst nehmen.

Wer kann schon konzentriert denken und arbeiten, wenn draußen die Sonne brennt und sich die Hitze langsam auch in die Büroräume schleicht? Gedanken an den Badesee oder das Freibad, eine Hitze-Siesta oder einfach nur den eigenen Garten lassen sich an strahlenden Hochsommertagen einfach schwieriger verdrängen. Das bestätigt jetzt auch eine Studie, für die die Personal- und Organisationsberatung Korn Ferry mehr als tausend Arbeitnehmer befragt hat.

Fast die Hälfte (46 Prozent) gab an, ihre eigene Produktivität sinke im Sommer. Mit den Kollegen gingen die Befragten noch härter ins Gericht. Vier von fünf Arbeitnehmern glauben, dass die Kollegen bei Hitze weniger produktiv seien (78 Prozent).

Es sind nicht unbedingt nur die eigenen Gedanken, die von der Arbeit abhalten. Im heißen Büro arbeitet es sich nun einmal nicht so frisch wie bei Normaltemperaturen. Und wo eine Klimaanlage für diese Normaltemperaturen sorgt, dauert es nicht lang, bis Mitarbeiter über Kälte im Büro klagen. Die Wahrnehmung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...