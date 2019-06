Der amerikanische Kreditkartenkonzern MasterCard Inc. (ISIN: US57636Q1040, NYSE: MA) wird eine Quartalsdividende von 0,33 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie am Dienstag im Rahmen der Aktionärsversammlung mitgeteilt wurde. Im Dezember 2018 wurde die Dividende um 32 Prozent auf den aktuellen Betrag erhöht. Aktionäre erhalten die Auszahlung am 9. August 2019 (Record date: 9. Juli 2019). Die Anteilsinhaber erhalten auf das Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...