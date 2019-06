36,5 Milliarden Euro schütten die Dax-Konzerne in diesem Jahr an Dividende aus. Deutsche Anteilseigner haben davon nicht so viel, wie eine Analyse zeigt.

Turnschuhe mit drei Streifen, Aspirin gegen Kopfschmerzen und Mercedes als Limousine: Fast jeder kennt diese Produkte und beurteilt sie zu Recht als typisch deutsch. Doch die dazugehörenden Unternehmen sind mehrheitlich in ausländischer Hand. Bei Daimler sind es 68 Prozent der Aktien, bei Bayer 70 Prozent und bei Adidas sogar 83 Prozent.

Ausländische Investoren haben ihr Engagement bei den 30 Unternehmen im Dax im vergangenen Geschäftsjahr weiter erhöht, wie eine neue Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY zeigt. Derzeit befindet sich mehr als jede zweite Aktie eines Dax-Konzerns in ausländischen Depots: 55 Prozent der Aktien lassen sich ausländischen Investoren zuordnen - vor einem Jahr lag der Anteil bei 54,5 Prozent.

Investoren aus Deutschland halten im Schnitt 33,2 Prozent der Anteile - ein Rückgang um 1,1 Prozentpunkte. Geografisch nicht zuordnen lassen sich 11,8 Prozent der Anteile.

Deutsche Anleger profitieren damit auch nur wenig von den üppigen Rekordausschüttungen. Von den 36,5 Milliarden Euro, die die Dax-Konzerne allein in diesem Jahr ausschütten, fließen gerade einmal 12,5 Milliarden Euro an deutsche Anteilseigner. An ausländische ...

