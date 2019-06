Die Bundesbank warnt schon seit Längerem vor Übertreibungen bei den Immobilienpreisen in den Städten. Nun zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamt: Auch im ersten Quartal 2019 ging die Preisspirale weiter nach oben.

Die Preise für Wohnimmobilien haben zu Jahresbeginn auf breiter Front weiter angezogen. Sie lagen im ersten Quartal durchschnittlich um fünf Prozent höher als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Ergebnisse mitteilte. Demnach kletterten die Preise sowohl in Städten als auch in ländlichen Regionen.

Der Anstieg in den sieben größten Metropolen war mit 8,6 Prozent für Eigentumswohnungen und 6,9 Prozent für Ein- und Zweifamilienhäuser besonders stark. In von der Bevölkerungsstruktur her stärker verdichteten ländlichen ...

