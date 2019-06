Der IT-Dienstleister Cancom SE (ISIN: DE0005419105) will eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro ausbezahlen. Über den Vorschlag stimmen die Aktionäre auf der heutigen Hauptversammlung in München ab. Gegenüber dem Vorjahr (1,00 Euro vor Aktiensplit) bleibt die Dividende damit unverändert. Beim derzeitigen Aktienkurs von 46,46 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,08 Prozent. Der Konzernumsatz stieg im ersten Quartal 2019 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...