Zum dritten Mal im heurigen Jahr erweitert die Wiener Börse ihr internationales Angebot im global market. Ab heute kommen knapp 30 neue Unternehmen hinzu, darunter das Softwareunternehmen "Slack Technologies", dass am 20. Juni sein Debüt an der New York Stock Exchange gab. Weiters neu: das Bio-Pharma Unternehmen "Bristol-Myers Squibb Co", der Coffeeshop-Betreiber in China "Luckin Coffee Inc.", der Finanzdienstleister "S&P Global Inc.", der Finanz-Makler "Charles Schwab Corp" und das Transportunternehmen "Union Pacific Corp". Am 28. Juni ist an der Börse Frankfurt der Börsengang des Volkswagen Spin-Off Traton geplant. Das Unternehmen wird unmittelbar nach seinem Börsengang in Frankfurt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...