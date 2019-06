Die britische Stagecoach Group plc (ISIN: GB00B6YTLS95) wird eine unveränderte Dividende in Höhe von 7,7 Pence (ca. 8,6 Eurocent) je Aktie für das letzte Geschäftsjahr (27. April 2019) ausbezahlen. Stagecoach zahlt seine Dividende halbjährlich aus. Die Zwischendividende in Höhe von 3,8 Pence wurde bereits im März ausgeschüttet. Als Schlussdividende werden 3,9 Pence ausbezahlt. Die Schlussdividende wird am 2. Oktober 2019 ...

