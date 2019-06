Weinfelden (ots) -



Lidl Schweiz weitet sein digitales Angebot aus und betritt

erstmals den Schweizer Mobilfunkmarkt. Der Detailhändler geht dazu

eine Partnerschaft mit Salt ein. Die Mobilfunkangebote zu

Lidl-typischen Preisen werden ab heute exklusiv auf lidl-connect.ch

erhältlich sein. Damit bringt Lidl Schweiz das erste Mobilfunk-Abo im

Discounterbereich auf den Schweizer Markt.



Mit zwei transparenten Angeboten bringt Lidl Schweiz frischen Wind

und eine echte Alternative in den Tarifdschungel des Schweizer

Mobilfunkmarktes. Die Kunden können sich einerseits für die

Prepaid-Variante entscheiden. Dieses Angebot bietet den Kunden volle

Flexibilität und zeichnet sich besonders durch Gratis-Anrufe zu

anderen Lidl Connect und Salt Kunden als auch durch die günstige

Auslandstelefonie aus. Spezielle Datenpakete stellen sicher, dass man

nur das bezahlt, was man auch benötigt und im Voraus bestellt.



Andererseits können Kunden auch direkt ein Abo abschliessen. Das

Abo ist landesweit das Erste im Discounterbereich. Es bietet

unlimitierte Telefonie sowie ein umfangreiches Datenvolumen in der

Schweiz. Auf der Website lidl-connect.ch sind beide Angebote ab dem

heutigen Mittwoch, 26. Juni erhältlich. Dort können alle

Informationen zu den Angeboten jederzeit transparent eingesehen

werden. Lidl Schweiz prüft derzeit, das Angebot in einer späteren

Phase auf die Filialen auszuweiten.



Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz freut sich über das neue

Angebot: «Nach zehn Jahren erfolgreichen Wachstums bieten wir unseren

Kunden etwas absolut Neuartiges: das erste Schweizer

Mobilfunkabonnement aus dem Discountbereich. Mit unserem Angebot

bringen wir das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erstmals auch für

Lidl-Kunden auf den Mobilfunkmarkt.»



Pascal Grieder, CEO von Salt kommentiert den Launch: «Wir freuen

uns sehr auf diese neuen Angebote und sind stolz darauf, dass sich

Lidl Schweiz für eine Kooperation mit Salt entschieden hat. Gemeinsam

bieten wir den Schweizer Kunden die beste Leistung zum besten Preis.»



Startaktion und Tarife



Als besondere Startaktion können Kunden von kostenfreien

SIM-Karten für das Prepaid-Angebot profitieren. Das Abonnement ist

für eine monatliche Gebühr von 19.95 Franken erhältlich und

beinhaltet ein Datenvolumen von 5 Gigabyte mit 4G Geschwindigkeit.



Als weitere Startaktion erhalten alle Abo Kunden bei Neuabschluss

bis am 15.09.2019 sogar 10 Gigabyte/Monat für die ersten sechs Monate

inkludiert.



