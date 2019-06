Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Vor dem G20-Gipfel am Wochenende wagen sich die Anleger tatsächlich nicht mehr aus der Deckung. Der Dax fällt ein paar Punkte zurück. Auch der Fed Chef dämpft die Stimmung. Jerome Powell ist zwar weiter offen für Zinssenkungen, sagte aber, dass man kurzfristig nicht überreagieren dürfe. Die Finanzmärkte gehen mittlerweile fest von einer Senkung des US-Leitzinses im Juli um 0,25 Prozentpunkte aus. Manche hoffen jedoch bereits auf mehr. Die Kauflaune der Deutschen hat im Juni zum zweiten Mal in Folge abgenommen. Der US-Chiphersteller Micron übertrifft trotz Rückgang die Erwartung der Analysten. Nach einem Medienbericht hat die Deutsche Bank in den USA bei einem Kreditgeschäft ungewöhnlich hohen Verlust gemacht. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß