Die Robert Bosch AG hat mit Beginn dieses Jahres eine betriebliche Altersvorsorge für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich eingeführt. Seit Jahresbeginn bietet die Robert Bosch AG eine betriebliche Zusatzpension an. "Wir sind eine Stiftung und haben daher keine Shareholder - dieser soziale Gedanke der Stiftung trägt sich durch das gesamte Unternehmen. Dazu gehört auch eine Fürsorgepflicht unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber", erklärt Johanna Hummelbrunner, Personalleiterin bei der Bosch-Gruppe in Österreich. "Das umfasst auch die Pensionen. Die Grundbedürfnisse wird man auch in Zukunft durch die staatliche Pension abdecken können, aber die netten zusätzlichen Extras kann man sich nur durch die ...

