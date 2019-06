Die an der Warschauer Börse notierte Polski Holding Nieruchomosci (PHN) hat mit der Porr einen Vertrag über den Bau des 155 Meter hohen Skysawa Hochbaus unterzeichnet. Der aus zwei Gebäuden bestehende Büro- und Geschäftskomplex wird an der Swietokrzyska 36 in Warschau errichtet. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rd. 75,6 Mio. Euro (rd. PLN 325,17 Mio.). Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im 2. Quartal 2022 abgeschlossen.

Den vollständigen Artikel lesen ...