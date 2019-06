Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Laut dem Finanzminister der Vereinigten Staaten - Steven Mnuchin - ist der "Trade Deal" zwischen China und den USA zu "90 %" komplett. Dies beflügelt das deutsche Börsenbarometer am Vormittag nach einer zunächst erneut schwächeren Eröffnung.



Nach den mehr als 100 Punkten Zugewinn ausgehend vom heutigen Tagestief haben die Bullen nun das kurzfristige Momentum wieder im Rücken. Damit könnte der jüngste Rücksetzer am 50%-Retracement der vorherigen Aufwärtswelle (siehe Stundenchart) beendet worden sein.

Sollte sich am Markt der Eindruck durchsetzen, dass ein neues Handelsabkommen zwischen China und den USA tatsächlich bereits so gut wie in "trockenen Tüchern" ist, dann ist sogar noch vor dem G20-Gipfel der am Freitag beginnt ein weiterer Rallyschub denkbar.

Eventuelle Rücksetzer, die sich oberhalb von 12.220/30 Punkte abspielen, sind daher vorerst tendenziell als Kaufgelegenheiten zu erachten. Erst unterhalb von 12.220 Punkten bekommen kurzfristig die Bären wieder Oberwasser. Bis dahin ist der Weg des geringsten Widerstands kurzfristig nun: Aufwärts.

DAX in Punkten im Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.05.2019 - 26.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten im Monatschart: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.06.2014 - 26.06.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Der Beitrag DAX - Mnuchin dreht das Sentiment erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).