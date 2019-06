OMV und Equinor wollen auf norwegischer Kontinentalplatte zusammenarbeiten: Johann Pleininger, Vorstandsmitglied Upstream und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der OMV und Arne Sigve Nylund, leitender Vizepräsident von Equinor zuständig für Entwicklung und Produktion in Norwegen, haben zwei Absichtserklärungen bezüglich dem Hades/Iris Fund und der Entwicklung von Wisting unterzeichnet. Die unterzeichneten Vereinbarungen beschreiben die Zusammenarbeit zwischen der OMV und Equinor: Eine Absichtserklärung legt fest, dass Equinor die Rolle des Betriebsführers von Wisting in der Entwicklungsphase übernimmt und die OMV danach diese Rolle übernimmt, wenn Wisting in Betrieb geht. Equinor wird die Projektdurchführung in der ...

