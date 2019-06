Die VST Building Technologies AG hat ihre 7,00-Prozent-Anleihe 2019/2024 ( ISIN DE000A2R1SR7 ) innerhalb der Zeichnungsfrist bis zum 25. Juni 2019 vollständig platziert. Das Zielvolumen von 15 Mio. Euro konnte somit realisiert werden. Vorstand Kamil Kowalewski: "Mit den Mitteln der Anleihe können wir nun unter anderem die vorhandenen Marktopportunitäten in der boomenden Bauwirtschaft für unser weiteres Unternehmenswachstum noch zügiger nutzen."Davon entfielen rund 40 Prozent auf Zeichnungen vornehmlich von Privatanlegern im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich. Darüber hinaus wurde durch den Umtausch von Schuldverschreibungen der bestehenden VST-Anleihe 2013/2019 ( ISIN DE000A1HPZD0 ) in die Anleihe 2019/2024 ein Volumen ...

