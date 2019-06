Vom 25. bis 28. November 2019 veranstalten die Messe Düsseldorf (Shanghai) und Adsale Exhibition Services in Shanghai die Swop - processing and packaging (Shanghai World of Packaging). Vor Ort ist auch der German Pavilion, für den sich Unternehmen bis Ende Juli bewerben können. Eine wachsende Bevölkerung, weitere Urbanisierung, wachsende Mittelschicht wie auch zunehmend westliche Konsumgewohnheiten und die Ausbreitung moderner Handelsstrukturen tragen zu einer weiter steigenden Nachfrage nach verarbeiteten und verpackten Nahrungsmitteln, Getränken, Pharma- und Kosmetikprodukten sowie anderen Non-Food-Produkten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...