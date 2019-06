Sollte der No-Deal-Brexit irgendwann tatsächlich Realität werden, wird Bank of England reagieren. Festlegen will sie sich aber noch lange nicht.

Die britische Notenbank will auf einen harten Brexit nicht automatisch mit einer Änderung ihrer Zinspolitik reagieren. Dies stellte der Chef der Bank of England, Mark Carney, am Mittwoch bei einer Anhörung im Parlament klar. Bei der Reaktion seien Angebot und Nachfrage ...

