In Deutschland gibt es etwa 15.000 Headhunter. Doch die Berufsbezeichnung ist ungeschützt. Wechselwillige Kandidaten sollten deshalb darauf achten, wem sie sich anvertrauen - und wem besser nicht.

WirtschaftsWoche: Frau Ruppert, Sie arbeiten seit über 20 Jahren in der Personalberatung, im Juni 2019 sind Sie zum zweiten Mal als Headhunterin des Jahres in der Kategorie Executive Search ausgezeichnet worden. Was machen Sie besser als andere? Regina Ruppert: Unsere Arbeit fußt auf einem kulturbasierten Recruiting: Wir generieren keine Kandidaten aus der Schublade, sondern erweitern bei unseren Kunden den Horizont für diverse Persönlichkeitsprofile. Damit diese trotz aller Vielfältigkeit eine sehr gute Passung zur Position mitbringen, nehmen wir uns die Zeit, uns ein ganzheitliches Bild vom Unternehmen zu machen und arbeiten auch mit eignungsdiagnostischen Verfahren. Dabei geht es nicht nur um das fachliche Matching der Kandidaten, sondern genauso um den "Cultural Fit". Und: Wir pflanzen für jeden platzierten Kandidaten einen Baum - unser Symbol für Nachhaltigkeit.

Die Berufsbezeichnung Headhunter ist nicht geschützt. Executive Searcher, Personalberater, Personalvermittler - ist das eigentlich alles dasselbe?Für das aktive und gezielte Zugehen auf potenzielle Manager und Managerinnen hat sich auch im Deutschen die Bezeichnung "Headhunting" durchgesetzt. Im Kollegenkreis sprechen wir auch von der Direktansprache oder vom Executive Search. Zu den Headhuntern werden umgangssprachlich auch gern die sogenannten Personalvermittlungen gezählt. Diese unterscheiden sich aber ganz grundlegend von Personalberatungen.

Personalberatung und Personalvermittlung, das hört sich erst einmal ähnlich an. In beiden Fällen werden den Unternehmen geeignete Kandidaten vorgeschlagen. Worin genau liegt der Unterschied?Eine Personalberatung unterstützt das Unternehmen während des kompletten Such- und Einstellungsverfahrens vom Anforderungsprofil über die Auswahl bis zum Vertragsabschluss, häufig sogar noch beim Onboarding, dem Einarbeitungsprozess. Personalberatungen werden deshalb immer exklusiv vom Unternehmen beauftragt. Reine Personalvermittler hingegen konzentrieren sich auf die Übermittlung von Lebensläufen: Sie sammeln so viele Profile wie nur möglich in kurzer Zeit. Um einen Treffer beim Unternehmen zu erzielen, müssen sie schneller sein als ihre Konkurrenten, die zeitgleich für dieselbe Position suchen. Denn eine Exklusivbeauftragung findet in der Regel nicht statt. Allerdings erhalten Personalvermittler häufig eine ähnliche prozentuale Provision wie Personalberater, obwohl sie eine deutlich abgespeckte Dienstleistung erbringen.

Wie können wechselwillige Fach- und Führungskräfte denn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...