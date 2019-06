Beim Westinvest Interselect handelt es sich um einen Investmentfonds, der im Oktober 2000 aufgelegt wurde. Investiert wird vor allem in Immobilien sowie Beteiligungen an Immobiliengesellschaften in Ländern des europäischen Wirtschaftsraums. Es handelt sich um einen ausschüttenden Fonds, der den Anlegern zuletzt eine Gewinnbeteiligung von 0,40 Euro je Fondsanteil ausgezahlt hat. Neben einem Ausgabeaufschlag von 5,26 Prozent entstehen laufende Kosten, angegeben als Total Expense Ratio (TER), die ...

