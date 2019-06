Gegenüber dem Vorjahr (2,046 Mrd. Euro) bedeutet dies eine Steigerung um 137 Mio. Euro (+6,7 %). Die Anzahl der Beschäftigten blieb stabil bei insgesamt 15.058 Mitarbeitern weltweit. Stefan Brandl, Vorsitzender der Geschäftsführung der ebm-papst Unternehmensgruppe: "Hinter uns liegt erneut ein erfolgreiches Wachstumsjahr, bei dem wir viele unserer Ziele deutlich übertreffen konnten." Gründe für den Erfolg sieht Brandl im konsequenten Vorantreiben der Internationalisierungsaktivitäten "local for local" sowie in der wirksamen Umsetzung der Unternehmensstrategie "one ebm-papst".

"Bereits seit zwei Jahren stellen wir unser Unternehmen mit "one ebm-papst" für eine langfristig gute Zukunft auf und formen mit ihr eine der Unternehmensgröße von ebm-papst angemessene Struktur. Aktuell arbeiten wir an rund 20 Reorganisationsprojekten, die alle Standorte und Bereiche einbeziehen, vom Vertrieb über den Einkauf bis hin zur Entwicklung. Wir sorgen so für sichere und zukunftsorientierte Arbeitsplätze sowie eine hohe Wettbewerbsfähigkeit", so der ebm-papst-Chef.

Für das aktuelle Geschäftsjahr plant das Unternehmen mit einem moderaten Umsatzzuwachs von 1,6 % auf 2,217 Mrd. Euro.

Im Bereich der Gesamtinvestitionen plant die Gruppe Ausgaben von rund 196,7 Mio. Euro (+49,2 % zum Vorjahr). So stellt ebm-papst in Kürze seinen dritten Produktionsstandort in China fertig und eröffnet den zweiten Standort in den USA. Was den Bereich Forschung und Entwicklung anbetrifft, wird ebm-papst rund 114,7 Mio. Euro bereitstellen, unter anderem für die Weiterentwicklung auf den Gebieten Aerodynamik/Akustik, Digitalisierung und Materialinnovation.

ebm-papst zeigt Wachstum in allen Märkten

Trotz schwierigem Marktumfeld, geprägt von politischen Unsicherheiten wie dem Handelskrieg USA/China, dem drohenden Brexit oder den Russland-sanktionen sowie durch die Materialverknappungen, insbesondere bei Elektronikbauteilen, erzielte die ebm-papst Gruppe ein starkes Wachstum in allen Geschäftsbereichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...