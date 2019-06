Im Mai wurde offenbar, dass Monsanto dubiose Listen über Wissenschaftler, Politiker und Journalisten anlegen ließ. Mutterkonzern Bayer versprach Aufklärung, Mitte Juni sollten Betroffene kontaktiert werden. Doch mutmaßlich Betroffene haben noch keine Post bekommen.

Wieder kein Brief aus Brüssel. Im Büro des grünen Bundestagsabgeordneten Harald Ebner schauen sie jeden Tag mit Spannung ins Postfach. Der Grünen-Politiker, ein studierter Agraringenieur, hat sich immer wieder harte Auseinandersetzungen mit Monsanto, das nun zu Bayer gehört, geliefert. Und nun, so vermutet Ebner, steht sein Name auf einer dieser dubiosen Monsanto-Listen. Im Mai war offenbar geworden, dass die Agentur Fleishman Hilliard im Auftrag von Monsanto 2016 in zahlreichen europäischen Ländern Listen mit Namen von Wissenschaftlern, Politikern und Journalisten angelegt hat. Je nach ihrer Einstellung zum Pflanzen-Wirkstoff Glyphosat, der damals vor der Wiederzulassung in der EU stand, wurden sie entsprechend kategorisiert - etwa als Verbündete, als belehrungs-bedürftig oder im Fall einer früheren französischen Umweltministerin als "unbelehrbar". Dabei sollen auch persönliche, nicht öffentlich zugängliche Informationen ...

