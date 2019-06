Bereits zum sechsten Mal veranstaltet neue verpackung zusammen mit der Nürnberg Messe den Themenpark auf der Fachpack, bisher unter dem Titel "Verpackung in Medizintechnik, Pharma". Nun erhält das Konzept eine logische Erweiterung: In 2019 stößt die Chemie hinzu.Egal ob Pharma oder Chemie: Die Branchen der Prozesstechnik wollen und müssen (REACH!) mehr und mehr auf Containment-Lösungen setzen. Denn der Trend geht klar hin zur Herstellung und/oder Verarbeitung hochaktiver Stoffe. Diese stellen nicht nur eine Gefahr für die in der Produktion beschäftigen Mitarbeiter dar, sondern auch die Stoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...