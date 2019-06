Peter Hochholdinger hat den kalifornischen Elektroautohersteller verlassen. Der ehemalige Audi-Manager bleibt jedoch der Branche erhalten.

Teslas Produktionschef Peter Hochholdinger hat den Elektroautohersteller Tesla verlassen, wie der WirtschaftsWoche bestätigt wurde. Zuerst hatte der Branchendienst Electrek darüber berichtet. Ihm nahestehende Personen erwarten, dass der ehemalige Audi-Manager (57) der Elektroautobranche erhalten bleibt. Die Rede ist von einer neuen Marke. Sein Weggang habe jedoch nichts mit den Problemen und der finanziellen Situation bei Tesla zu tun. Nach drei Jahren habe der Deutsch-Amerikaner - Hochholdinger ist in den USA geboren und hat einen amerikanischen Pass - etwas Neues machen wollen.

Im Interview hatte Hochholdinger der WirtschaftsWoche im März berichtet, wie Elon Musk ihn höchstpersönlich von Audi abgeworben hatte, wo er 22 Jahre gearbeitet hatte und zuletzt im Werk in Ingolstadt die Fertigung des A4, A5 und Q5 verantwortete.

"Möchtest Du die Welt verändern?", habe Musk ihn gefragt. Hochholdingers Antwort: "Ich weiß nicht, ob ich die Welt verändern kann. Aber ich weiß, dass ich Autos bauen kann." Statt wie geplant ein neues Audi-Werk im mexikanischen San Jose zu übernehmen, zog er stattdessen im Mai 2016 ins kalifornische San Jose und trat am 1. Juni seinen Job als Fertigungschef in der Tesla-Fabrik in Fremont an.

Schon seine erste ...

