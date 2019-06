Tagesgewinner war am Mittwoch NET New Energy Technologies mit 6,06% auf 2,80 (209% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 12,00%) vor AMS mit 3,13% auf 29,68 (10% Vol.; 1W -2,78%) und Zumtobel mit 2,71% auf 6,06 (31% Vol.; 1W 2,71%). Die Tagesverlierer: Wiener Privatbank mit -3,45% auf 7,00 (15% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -3,45%), Warimpex mit -2,21% auf 1,33 (23% Vol.; 1W -0,75%), Frauenthal mit -1,79% auf 22,00 (341% Vol.; 1W -2,65%) Siehe auch https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfdrastil1.Die höchsten Tagesumsätze hatten Mayr-Melnhof (3,27 Mio.), EVN (1,16) und Agrana (1,08). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2019er-Tagesschnitt gab es bei Frauenthal (341%), Mayr-Melnhof (255%) und NET New Energy Technologies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...