Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WPB: Wiener Privatbank am 26.6. -3,45%, Volumen 17% normaler Tage , WXF: Warimpex am 26.6. -2,21%, Volumen 22% normaler Tage , FKA: Frauenthal am 26.6. -1,79%, Volumen 353% normaler Tage , ZAG: Zumtobel am 26.6. 2,71%, Volumen 35% normaler Tage , AMS: AMS am 26.6. 3,13%, Volumen 8% normaler Tage , WTE: NET New Energy Technologies am 26.6. 6,06%, Volumen 200% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. NET New Energy Technol ... WTE 2.800 6.06% AMS AMS 29.680 3.13% Zumtobel ZAG 6.060 2.71% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...