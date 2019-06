Der Grundbesitz Europa RC ist ein offener Immobilienfonds, der schwerpunktmäßig in Immobilien aus den Ländern der EU und des europäischen Wirtschaftsraums (EWR) investiert, zu einem geringen Teil auch in Ländern außerhalb Europas. Ziel ist es, eine dauerhafte positive Jahresrendite bei geringen Wertschwankungen zu erreichen. Hierzu werden Gewerbeimmobilien zur Nutzung als Büro, im Einzelhandel, in der Logistik und im Hotelwesen angekauft, vereinzelt auch Wohnimmobilien.

Das verwaltete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...