Das schwache Börsenjahr 2018 hat bei BlackRock Spuren hinterlassen. Das verwaltete Vermögen sank um 5% auf 5,98 Bio $. Der Rückgang ist vor allem auf die fallenden Kurse an den Märkten im 4. Quartal zurückzuführen. Doch auch institutionelle Investoren zogen Geld ab, während die ETF-Plattform iShares weiterhin stark wächst. Insgesamt vertrauten Kunden dem Vermögensverwalter 123 Mrd $ an. BlackRock verdient einen kleinen Prozentsatz am verwalteten Vermögen und erhält zudem häufig eine Erfolgsprovision.

