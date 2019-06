Wenn die Temperaturen Rekorde brechen, wird die Arbeit schwierig. Wie Gerichte in solchen Fällen entscheiden.

Temperaturen von über 35 Grad sind in Deutschland nicht gerade üblich, nehmen in den Rekordsommern der vergangenen Jahre aber zu. Schnell wird es für die Arbeit dann zu heiß, meinen Angestellte. Die Arbeitgeber sind mitunter anderer Ansicht. Richter sollen dann, mit - nun ja - kühlem Kopf entscheiden.

Bei der Deutschen Post gab es Streit um die Kleiderordnung. Eigentlich schrieben die unternehmensinternen Vorschriften männlichen Filialmitarbeitern in bestimmten Funktionen das Tragen einer Krawatte vor. Regional wollte ein Betriebsrat die Vorschrift lockern: Ab 30 Grad Raumtemperatur sollten die Angestellten den Schlips ablegen dürfen. Der Arbeitgeber wehrte sich gegen so viel Lockerheit. Eine derartige Abmachung könne kein einfacher Betriebsrat, sondern nur der Gesamtbetriebsrat mit ihm treffen. Das Bundesarbeitsgericht sah es anders: Der regionale Betriebsrat dürfe sich mit dem Thema befassen. Nachdem es dort keine Einigung gegeben hatte, sei diese wirksam durch eine Entscheidung der Einigungsstelle - eine Art betriebliches Schiedsgericht - ersetzt worden. Die Krawatte gehörte im Hochsommer damit der Vergangenheit an (1 ABR 59/15).

In Bielefeld stritt eine Anwaltskanzlei mit ihrem Vermieter. Im Somme heizten sich die Büroräume teils extrem auf, selbst bei angenehmen Außentemperaturen schnell über 30 Grad. Lüften und Sonnenschutz bringe wenig, monierten die Anwälte. Die Ursache seien Baumängel. ...

