Das ist eine Kaufgelegenheit! Am Ende waren es nur noch -3,6 %, denn auch hier wirkten Gerüchte ohne Fakten. Drei dubiose Organisationen warfen Brenntag vor, zwei Chemikalien nach Syrien geliefert zu haben, die für die Herstellung von Munition geeignet sind und nicht genehmigt worden seien. Das sofortige Dementi bewirkte den Ergebnisverlauf wie zitiert. Kurse um 40 Euro sind brauchbare Investmentkurse. Einziges Handicap: Alles was mit Chemikalien zu tun hat, die in irgendeiner Form Eingang in Produkte finden, werden es demnächst schwer haben. Auch solche, die in Lebensmitteln verwendet werden und als anorganische Produkte letztlich auch gesundheitsgefährdend sein können. Das gilt ebenso für Geschmacksverstärker wie Konservierungsmittel oder auch Teile in der Kosmetik. Wir halten uns aus dieser Szene vorerst zurück.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info