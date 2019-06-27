HSBC HEBT ZIEL FÜR AENA AUF 145 (140) EUR - 'REDUCE'HSBC SENKT AEROPORTS DE PARIS AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 135 (140) EURJPMORGAN SENKT ZIEL FÜR JUST EAT AUF 600 (677) PENCE - 'UNDERWEIGHT'RBC HEBT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 4100 (3900) PENCE - 'UNDERPERFORM'RBC SENKT ZIEL FÜR GLENCORE AUF 310 (320) PENCE - 'SECTOR PERFORM' BERENBERG HEBT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 40 (36) EUR - 'BUY'BERENBERG STARTET STEMMER IMAGING MIT 'BUY' - ZIEL 39 EURDEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR DEUTSCHE BÖRSE AUF 132 (134) EUR - 'BUY'DEUTSCHE BANK SENKT ZIEL FÜR HELLA AUF 40 (45) EUR - 'HOLD'HSBC HEBT ZIEL FÜR FRAPORT AUF 82 (80) EUR - 'BUY'HSBC SENKT ZIEL FÜR CONTINENTAL AG AUF 145 (155) EUR - 'HOLD'HSBC SENKT ZIEL FÜR HUGO BOSS AUF 75 (78) EUR - 'BUY'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR TELEFONICA DEUTSCHLAND AUF 2,47 ...Den vollständigen Artikel lesen ...