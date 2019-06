Auch gestern war der Handel an den europäischen Börsen von der Zurückhaltung der Anleger geprägt, die sich nach wie vor scheuen, klare Positionen zu beziehen. So handelten die wichtigsten Indices während weiten Strecken des Tages leicht im Plus, gegen Ende wurden diese Zuwächse aber zum Teil wieder abgebeben. Euro Stoxx 50 und CAC 40 schlossen mit einem leichten Minus, lediglich der Dax konnte einen Zuwachs von 0,1% in den Schluss retten. Die Börse in Londen schloss nahezu unverändert. In der Sektorenübersicht hatten die Bankaktien mit einem Zuwachs von 1,0% die Nase vorn, knapp gefolgt von den Automobilwerten, die sich nach zwei Tagen mit Verlusten etwas erholen konnten, und den Ölaktien. Letztere profitierten vom Anstieg der ...

