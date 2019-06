In Erwartung einer Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China decken sich Anleger mit Aktien ein. Die neue Bayer-Strategie überzeugt.

Anleger an den globalen Märkten hoffen auf einen Waffenstillstand im Zollstreit zwischen den USA und China. Der Dax startet daraufhin mit einem Plus von 0,6 Prozent bei 12.323 Punkten in den Handel. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex leicht im Plus geschlossen bei 12.245 Punkten.

Vor dem mit Spannung erwarteten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping beim G20-Gipfel sollen sich beide Seiten einem Medienberichten zufolge auf einen vorläufigen Burgfrieden geeinigt haben. Die Vereinbarung sehe vor, dass die USA vorerst nicht wie angedroht Zölle auf zusätzliche chinesische Waren im Volumen von 300 Millionen Dollar verhängen, berichtete die "South China Morning Post" am Donnerstag unter Berufung auf Insider.

Im Wochenvergleich hat der Dax zwar mehr als 0,5 Prozent verloren. Die leichten Kursverluste sind aber wahrscheinlich mehr auf Gewinnmitnahmen als auf eine pessimistische Grundstimmung zurückzuführen.

So schreibt der Verhaltensökonom Joachim Goldberg in seinem Dax-Sentiment für die Frankfurter Börse: "Dabei spricht vieles dafür, dass die frischgebackenen Pessimisten [...] nicht wirklich negativ zum Aktienmarkt eingestellt sind, sondern letztlich versuchen werden, auf niedrigerem Niveau - möglicherweise ...

Den vollständigen Artikel lesen ...