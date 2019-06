Ilme: Referenzpunkt des Adapters ist die Rastnase des genormten RJ45-Steckers. Der RJ45-Steckverbinder wird in den Kunststoffträger eingeführt und hier in einer Position gehalten, die die erforderliche Überstecklänge gewährleistet und somit normgerecht ist. Ein Befestigungsclip fixiert den Steckverbinder nun in dieser Position. Ein um die Leitung gelegter und in die Verschraubung eingeschobener ...

Den vollständigen Artikel lesen ...